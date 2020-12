Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt - drei Verletzte

In einer Wohnung im 2. Bezirk standen der Adventkranz, der Christbaum sowie das Mobiliar in Flammen.

Im Bereich eines Adventkranzes und des danebenstehenden Christbaumes ist es in der Nacht auf den Christtag zu einem Zimmerbrand gekommen. Das Feuer brach laut Wiener Berufsfeuerwehr gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in der Großen Schiffgasse aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Wohnungsinhaberin das Appartement verlassen. Der Adventkranz, der Christbaum sowie das Mobiliar standen in Flammen. Das Stiegenhaus war verraucht.

Die Feuerwehr legte eine Löschleitung über das Stiegenhaus und brachte das Feuer unter Atemschutz innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte kontrollierten die anderen Wohnungen und fanden im verrauchten Appartement über der Brandwohnung den Inhaber schlafend vor. Sie brachten ihn in Sicherheit. Insgesamt wurden drei Hausbewohner der Berufsrettung übergeben, damit sie auf Anzeichen von Rauchgasvergiftung kontrolliert werden. Das Stiegenhaus wurde mit einem elektrischen Hochleistungslüfter entraucht. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.