Zwei bewaffnete Überfalle in Wien: Nur ein Täter gefasst

Innerhalb nur weniger Stunden wurde eine Trafik und ein Supermarkt überfallen.

Gleich zwei bewaffnete Überfälle fanden in Wien innerhalb von nur wenigen Stunden statt. Am Mittwochabend tauchten zwei maskierte Männer mit Schusswaffen in einer Trafik in Währing auf. Sie bedrohten die Angestellte und forderten Bargeld.

Mit der Beute konnten die beiden vorerst Unbekannten fliehen. Eine Sofortfahndung verlief bisher erfolglos. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, auch anonym, werden telefonisch unter 01/31310-67800 und in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Einen ähnlichen Überfall gab es am Donnerstag kurz vor Mittag in einem Supermarkt in Donaustadt. Dort bedrohte ein Räuber eine Angestellte mit einem Messer. Auch er konnte zuerst mit Bargeld flüchten. Allerdings kam der 22-Jährige nicht weit. Er konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden.