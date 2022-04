Zwei Männer nach Überfall mit Pistole auf der Flucht

Eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen durch die Polizei blieb erfolglos.

Wien. In der Nacht auf Freitag überfielen zwei Männer – einer mit einer Pistole und der andere mit einem Messer bewaffnet – eine Tankstelle in der Schönbrunner Straße, im 12. Bezirk. Sie bedrohten den Angestellten und forderten Bargeld, wie die Polizei in einer Aussendung informiert.

Anschließend seien sie mit Bargeld und Zigaretten in Richtung Gierstergasse geflohen. Eine Sofortfahndung nach den Tatverdächtigen durch die Polizei blieb erfolglos.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Zwischen 1,70m und 1,75m groß, dünne Statur, ausländischer Akzent, weiße Haube, schwarz roter Pullover, dunkle Jean, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe, weiße FFP2-Schutzmaske, Handfeuerwaffe

Zwischen 1,70m und 1,75m groß, dünne Statur, ausländischer Akzent, weiße Haube, schwarz roter Pullover, dunkle Jean, schwarze Schuhe, weiße Handschuhe, weiße FFP2-Schutzmaske, Handfeuerwaffe Täter 2: Zwischen 1,70m und 1,75m groß, dünne Statur, ausländischer Akzent, beige Schiebermütze, schwarzer Pullover, schwarze Jacke, beige Hose, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch über dem Gesicht, Handfeuerwaffe und Messer

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen. Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.