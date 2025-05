Wiener Baustellen-Alarm: Hier staut es im Mai

In der Inneren Stadt, in Ottakring und Floridsdorf wird von Mai bis teilweise Juni kräftig gebaut, wodurch es zu Verkehrsverzögerungen kommen wird.

Nach den großflächigen Verkehrssperren rund um den Wings for Life Run am Sonntag kommt es auch in den kommenden Wochen zu Sperren, Umleitungen und Verzögerungen in gleich mehreren Wiener Bezirken.

© Perry Mastrovito ×

Innere Stadt

Auf Grund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien am Dienstag, dem 6. Mai, mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Weiskirchnerstraße im 1. Bezirk zwischen Parkring und Fritz-Wotruba-Promenade in Fahrtrichtung 3. Bezirk. Gleichzeitig wird die Haltestelle "Stubentor" der Autobuslinie 74A in Fahrtrichtung 3. Bezirk zur bestehenden Haltestelle des Hop-On-Hop-Off-Autobusses kurz vor der Stubenbrücke verlegt. Die Arbeiten finden bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung statt. Das Bauende ist für den 19. Mai geplant.

Ottakring

Zeitschäden und Grabungsarbeiten diverser Einbautenträger zeichnen sich auch für die Fahrbahn- und Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Pfenninggeldgasse und am Kreuzungsplateau Herbststraße/Pfenniggeldgasse im 16. Bezirk verantwortlich, die ebenfalls schon am Dienstag beginnen und tagsüber stattfinden. Die Herbststraße wird für die Dauer von voraussichtlich drei Wochen an der Einmündung zur Pfenninggeldgasse – bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn - als Sackgasse ausgebildet. Während der Instandsetzungsarbeiten in der Pfenninggeldgasse kommt es im jeweiligen Arbeitsbereich zu einem Halte- und Parkverbot. Geplantes Bauende ist der 13. Juni.

Floridsdorf

Am Mittwoch, dem 7. Mai, starten bitte notwendige Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Prager Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts an der Kreuzung mit der Auf- bzw. Abfahrt A22-Nordbrücke im 21. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen tagsüber bei Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts, wobei das geplante Bauende für den 16. Mai anberaumt ist.

© kompasstudio ×

Bereits einen Tag früher beginnen die Gehsteiginstandsetzungsarbeiten in der Floridsdorfer Hauptstraße im Abschnitt von Jedleseer Straße bis und in Fahrtrichtung Fännergasse sowie in der Fännergasse vor der Kreuzung mit der Floridsdorfer Hauptstraße im 21. Bezirk. Die Arbeiten in der Floridsdorfer Hauptstraße finden tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen statt. Während der Arbeiten in der Fännergasse ist die Zufahrt von der Floridsdorfer Hauptstraße in die Fännergasse nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über Jedleseer Straße, Pichelwangergasse und Fännergasse. Das Bauende ist für 9. Mai geplant.