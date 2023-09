Wiener Gemeindebau-Mieter erhalten jetzt Geld-Bonus

Anfang September erfolgt der erste Teil des Wiener Gemeindebau-Bonus: Alle Gemeindebau-Mieterinnen und Mieter erhalten einen halben Netto-Hauptmietzins gutgeschrieben.

Mit 1. September startet die Auszahlung des Gemeindebau-Bonus. Damit will die Stadt Wien und Wiener Wohnen den Folgen der Teuerung der letzten Monate entgegentreten: "Durch den mehrstufigen Gemeindebau-Bonus werden hunderttausende Wienerinnen und Wiener sofort und direkt entlastet. Die Stadt Wien und Wiener Wohnen zeigen gemeinsam, was es bedeutet hinzuschauen und sozial treffsicher zu handeln – denn in Wien wird niemand zurückgelassen", so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Der mehrstufige Gemeindebau-Bonus umfasse drei Maßnahmen, die speziell den Bewohnerinnen und Bewohnern der städtischen Wohnhausanlagen von Wiener Wohnen zugutekommen würden, heißt es in einer gemeinsam Aussendung von Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Wiener Wohnen. Das Finanzvolumen für die Maßnahmen beträgt insgesamt 55 Millionen Euro.

Gemeindebau-Bonus im Überblick

Anfang September 2023 erhalten alle Mieterinnen und Mieter einer Gemeindewohnung eine Sonderzahlung in Form einer Gutschrift über eine halbe Netto-Monatsmiete.

Mit Ende des Kalenderjahres 2023 bekommen jene Mieterinnen und Mieter, deren Mietzins in den Jahren 2022-2023 erhöht wurde, eine zusätzliche Gutschrift in Form eines Stufenbonus. Die Höhe der Gutschrift orientiert sich dabei am Ausmaß der stattgefundenen Erhöhungen im genannten Zeitraum.

Durch Erleichterungen bei der Vereinbarung von Ratenzahlungen wird jenen Mieterinnen und Mietern die Hilfe zur Selbsthilfe erleichtert, die finanziell in Rückstand geraten und vom Wohnungsverlust bedroht sind.

Wohnbeihilfe NEU: Mittel mehr als verdoppelt

Gaál und Wiener Wohnen verweisen auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien – von der kürzlich auf 151 Millionen Euro aufgestockten Wohnbeihilfe bei gleichzeitiger Erweiterung des Bezieherkreises, über die Mietbeihilfe bis hin zur Wohnungssicherungsstelle. "Aber auch durch gezielte handfeste Zahlungen wie dem Wohnbonus und dem Energiebonus wird allen Wienerinnen und Wienern geholfen, die Unterstützung brauchen", heißt es in der Aussendung. Weiters seien mit der "Wohnungssicherung Plus" der Stadt Wien die bereitgestellten Mittel zum Schutz vor Wohnungsverlust deutlich angehoben worden. Mit der "Wiener Wohnungssicherung Plus" werden fortan 70 Prozent der Mietrückstände übernommen. Für die restlichen 30 Prozent wird eine Ratenzahlung vereinbart.