Wiener Prater eröffnet DIESE neuen Bahnen

Am 15. März öffnet der Wiener Prater wieder. Das Angebot an Attraktionen wird erweitert - hier erfährst du, wo du deinen Adrenalin-Pegel in die Höhe treiben kannst!

Der Wiener Prater erwartet in der neuen Saison eine neue Achterbahn mit mehreren Loopings und eine neue Geisterbahn. Was weiß man bis jetzt darüber?

2024 waren 500.000 mehr Radler in Wien unterwegs

Freier Fall Auf etwa 3.000 Quadratmetern entsteht gerade DIE neue Achterbahn: der „Wiener Looping". Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 84 km/h soll die neue Achterbahn im Prater für einen besonders blitzschnellen Nervenkitzel sorgen. Sie zählt mit ihren fünf Loopings zu den größten Achterbahnen im Vergnügungspark. Die Streckenlänge soll 518 Metern betragen, die Maximalhöhe 31 Meter. Nach einer 180 Grad-Kurve geht es steil hinab - das Gefühl eines freien Falls. Das Mitfahren ist ab einer Größe von 1,3 Metern erlaubt. Geisterbahn Eine weitere neue Attraktion stellt die mobile Geisterbahn „Dämonium" dar. Das Besondere daran: Die Gruselfiguren sind nicht aus Kunststoff oder Karton, sondern werden von echten Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt. Die Wagone drehen sich als Schreck-Effekt zu den Schauspielerinnen und Schauspielern hin. Die Darsteller können individuell auf das Publikum eingehen und den Gruselfaktor je nach Altersgruppe anpassen. Somit können auch Kinder die vierstöckige Geisterbahn besuchen. Es gibt einen barrierefreien Zugang. Bis Ende des Jahres soll die mobile Geisterbahn im Prater bleiben, das berichtet orf.at.