Radweg-Offensive: 3 neue Projekte für die Bezirke 2, 11 und 21

Wiens große Radwegoffensive läuft auch 2025 auf Hochtouren.

In Wien entstehen jährlich 20 Kilometer neue Radwege, für deren Ausbau über 100 Mio. Euro investiert werden. Gleich drei neue Projekte stehen nächste Woche im Mobilitätsausschuss: Am Praterstern werden Rad- und Fußverkehr entflochten, in Simmering wird der Tangentenpark besser angebunden und in Floridsdorf reicht der Radweg bald bis nach Gerasdorf.

Leopoldstadt

Der 4,5 Meter breite Zweirichtungs-Radweg auf der Praterstraße und der extra breite Radweg in der Lassallestraße erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit. Allerdings: Die Verbindung über den Praterstern ist noch nicht optimal. Um das Radfahren und Gehen sicherer zu machen, wird die Kreuzung Praterstern/Nordbahnstraße neu gestaltet.

Favoriten und Simmering

Was jahrzehntelang die "gesperrte Ausfahrt Simmering" an der Südost-Tangente war, wurde im vergangenen Jahr in ein 60.000 Quadratmeter großes Freizeitareal für Erholung und Sport umgewandelt. Der neue Landschaftspark mit großzügigen Grün- und Freiräumen, Sportangeboten, Wasserflächen sowie Fuß- und Radwegen bringt ein Plus an Lebensqualität vor allem für die Anwohner aus Favoriten und Simmering. 375 neue Bäume und knapp 2.800 Sträucher schaffen 5.300 Quadratmeter zusätzliche Waldfläche. Durch die Arbeiten werden Waldstücke verbunden und eine kühlende Grünraumverbindung vom Hauptbahnhof zum Südraum Favoriten geschaffen.

Leopoldau und Gerasdorf

Die Radwegoffensive schreitet auch in Floridsdorf mit großen Schritten voran. 2024 wurde die Verbindung zwischen Gerasdorf und der U1 Leopoldau fertiggestellt. Heuer folgt der Lückenschluss zwischen Iselgasse und dem Radweg entlang der Gerasdorfer Seyringer Straße. Thayagasse und Pinkagasse erhalten einen 3 Meter breiten Radweg, der teils durch Grünflächen verläuft.