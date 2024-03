Wirt drohte wegen schlechter Google-Bewertung mit Brandstiftung

Ein türkischer Gastronom soll wegen einer negativen Google-Rezension schwere Nötigung begangen haben.

Oberösterreich. "Verdacht der schweren Nötigung wegen negativer Google-Rezension über ein Restaurant": steht im Verhandlungsplan des Landesgerichts Linz wie "OÖN" berichtet. Ein 33-jähriger Gastro-Inhaber muss sich vor den Richtern verantworten. Er soll auf eine negative Google-Rezension hin, die Kritikerin telefonisch gefährlich bedroht haben.

Die Kundin einer Pizzeria im Süden von Linz schrieb auf Google, dass sie noch nie "so mürrische Menschen getroffen" habe. Sie merkte weiter an: Man "verliert den Appetit, im Essen waren Haare" und "hören Sie auf, das Billigste von allem zu verwenden." Der Pizzeria-Inhaber geriet daraufhin in Rage.

Angeklagter drohte Wohnung der Kundin anzuzünden

Der Angeklagte soll der Kundin gedroht haben, er werde ihre Wohnung anzünden. Laut Anklage wollte der Beschuldigte die Kundin damit nötigen, die negative Google-Rezension wieder zu löschen, berichtet "OÖN".

Dem Beschuldigten drohen im Fall einer Verurteilung sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.