Wut-Bürgermeister tobt über Zelte: ''Dümmste Lösung!''

Ferdinand Aigner, Bürgermeister St. Georgen im Attergau, gab am Montag eine Pressekonferenz zum Streit um die Asyl-Zelte.

Oberösterreich. Am Montag kündigte der Bürgermeister St. Georgen im Attergau, Ferdinand Aigner (ÖVP), eine Protestaktion gegen die vom Innenministerium aufgestellte Asyl-Zelte an. Aigner kritisiert die Zelt-Aufstellung: "Der Innenminister hat hier die dümmste Lösung gewählt für Österreich, dass man Asylwerber in Zelten unterbringt." Die Gemeinde fordert den Abbau der Zelte. Der ÖVP-Bürgermeister kündigte einen Protestmarsch zur Autobahn an. Am 26. Oktober sollen die Bürger eine Protest-Information bekommen, so Aigner.

"Jetzt ist einfach genug. Ich denke es ist zu viel", sagt Ferdinand Aigner in der Pressekonferenz am Montag zum Aufbau von 15 Zelten in der Bundesbetreuungsstelle Thalham. "Es kann nicht sein, dass unter diktatorischer Manier, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung, der einfachste Weg gewählt wird, der menschenunwürdig ist." Man habe "mit ausgeschaltetem Hirn begonnen Zelte aufzubauen", so Aigner.

Der Bürgermeister versteht nicht, dass man in einer Gemeinde mit vollem Erstaufnahmezentrum noch einmal die Asylwerbenden-Zahl aufstockt. Den Grund, dass manche Länder die Quote nicht erfüllen, oder keine Beherbergungen aufbringen könnten, lasse er nicht gelten. Er hält das Asyl-System in Österreich für gescheitert.