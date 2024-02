Zerstückelte Leiche - Opfer in eigener Wohnung erschlagen

Weitere, aber nicht Details zum Mord am Iraner Peyman N. gaben jetzt die Ermittler bekannt. Demnach erschlug der Angreifer, eine Landsmann und wie das Opfer anerkannter Asylwerber, seinen Freund dessen Wohnung in Hietzing - mit einem Hammer. Zuletzt wollte er aus Österreich flüchte.

Wien. Als er merkte, dass die Polizei und Staatsanwaltschaft ihn immer dichter auf den Fersen waren und Freunde von Peyman N. in Gesprächen mi den Medien ihren Verdacht gegen den 38-Jährigen äußerten, setzt dieser sich am Wochenende ins Auto und wollte über die B6 wohl nach Tschechien abdampfen. In Mistelbach wurde der Stückel-Killer dann gestoppt und aus dem Verkehr gezogen.

mehr in Kürze

