Zug mit Panzer rollt durch Wien: Das steckt hinter Militärtransport

Unzählige Panzer, Lkws und Militärfahrzeuge wurden am Donnerstag auf einem Zug durch Österreich rollend gesichtet.

Unmengen an Militärfahrzeugen auf einem Güterzug rollten am späten Donnerstagabend durch Österreich, in Wien wurde der Zug etwa am Handelskai gesichtet und sorgte bei Augenzeugen für Irritationen. Was hat derart viel Kriegsgerät in Österreich verloren – und wohin rollt die mehrere hundert Meter lange "Panzer-Schlange"?

Video zum Thema: Zug mit etlichen Panzern in Österreich gesichtet

Klar ist: Es handelte sich nicht um Fahrzeuge des Bundesheeres. Stattdessen dürfte es ein Transport von militärischem Gerät aus anderen EU-Ländern gewesen sein, etwa zu einem NATO-Stützpunkt. Immer wieder trainieren Mitglieder des Verteidigungsbündnisses in gemeinsamen Übungen, was eine Verlegung von Truppen und Fahrzeugen aus mehreren Ländern vonnöten macht.

Derartige Transporte sind an sich nichts ungewöhnliches – mehrere tausend finden jedes Jahr statt (oe24 berichtete).