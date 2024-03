Zwei Schüler (15) als Graffiti-Vandalen geschnappt

Leichtes Spiel für die Cops bei der Beweissicherung: Die Burschen hatten sich bei ihren Spray-Attacken fotografiert, gefilmt und alles am Handy gespeichert.

NÖ. Bereits seit Mitte September, also kurz nach Beginn des Schuljahres ermittelten Bedienstete der Polizeiinspektion Purkersdorf gegen vorerst unbekannte "Graffiti-Künstler", die im Verdacht stehen, in den Gemeinden Purkersdorf, Pressbaum und Tullnerbach sowie St. Pölten, Wien und Innsbruck unzählige Objekte und Fassaden mittels ihren eigentlich nicht so kreativen Schriftzügen und Smileys beschädigt zu haben.

Bei den akribisch geführten Erhebungen wurden die Kriminalisten auf zwei 15-jährige Jugendliche und Schulfreunde aus dem Bezirk St. Pölten aufmerksam, die ihre "Bilder" und "Botschaften" auf Lämschutzwänden, Brückenpfeilern, Hauswänden und ÖBB-Zügen hinterlassen haben.

Bei Hausdurchsuchungen wurden dann eine Vielzahl an Datenträgern sichergestellt und ausgewertet - darunter eben auch die Handys mit den verräterischen Fotos und Selfies.

Insgesamt konnten den beiden Jugendlichen 55 Straftaten zugeordnet werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 75.000 Euro. Die beiden 15-Jährigen waren bei den durchgeführten Einvernahmen geständig und wurden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Den Schaden werden wohl ihre Eltern berappen müssen.