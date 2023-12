Direktor in der ZIB: Kinder sollen auf türkische Filme verzichten

Brennpunktschul-Direktor Christian Klar appelliert in einem ORF-Beitrag der "Zeit im Bild 2" zur aktuellen PISA-Studie an Schüler, zu Hause auf türkische Filme zu verzichten und stattdessen deutsche Bücher zu lesen.

Bei der ersten PISA-Studie nach der Corona-Pandemie haben sich die Resultate gegenüber früheren Erhebungen OECD-weit größtenteils verschlechtert. In Österreich gingen die Leistungen im Bereich Mathematik deutlich zurück, statistisch nicht signifikant waren Einbußen im Lesen – stabil blieben die Ergebnisse im Bereich Naturwissenschaften.

Signifikant schlechtere Ergebnisse liefern in Österreich auch Schüler mit Migrationshintergrund - wobei die Hälfte darunter gleichzeitig aus einer Familie mit besonders wenigen Ressourcen kommt und 75 Prozent angegeben haben, daheim nicht die Unterrichtssprache zu nutzen. In Mathematik erreichten sie diesmal um 58 Punkte weniger als ihre Altersgenossen mit Eltern, die in Österreich geboren wurden.

"Bücher auf Deutsch lesen"

Christian Klar, Direktor einer Brennpunktschule und ÖVP-Bezirkspolitiker in Floridsdorf, sieht am Dienstagabend in der ZIB2 das mangelnde Interesse vieler migrantischer Eltern am Lernerfolg ihrer Kinder als zentrales Problem. "Ich denke es geht um Einstellung. Es geht darum bereit zu sein vielleicht jetzt zu Hause auf den türkischen Film zu verzichten und Bücher sowie Zeitungen auf Deutsch zu lesen", so Klar.

Die Eltern sollen das auch von ihrer Kindern einfordern. Ohne eine solche Haltungsänderung würden auch zusätzliche Ressourcen verpuffen.