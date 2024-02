Kindesentziehung: 11-Jähriger nach Flucht von Balkon wieder da!

Einer Wienerin (38) sollten vom Jugendamt die vernachlässigten Kinder abgenommen werden. Beim Polizeieinsatz seilte sie eine Tochter (4) vom Balkon ab, auch die beiden anderen Kinder verschwanden. Eines ist wieder aufgetaucht - bei seinem Vater.

Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, war Polizisten am Mittwoch bei einem Einsatz wegen eines gänzlich anderen Deliktes ein Mann aufgefallen, der mit einem Buben an der Hand davonlief. Die beiden konnten aber wenig später gestellt werden. Schnell fanden die Beamten heraus, dass es sich um den vermissten Buben der missglückten behördlichen Kindesabnahme war. Der 11-Jährige wurde von den Cops in ein Krisenzentrum der Stadt Wien gebracht. Sein Vater spielt den komplett Ahnungslosen, der nicht einmal gewusst haben will, dass man nach seinem Sohn suchte...

Bezüglich der zwei weiteren Kinder (13 und 4) läuft weiterhin eine Fahndung. Die Mutter wurde festgenommen. Sie verweigerte gegenüber der Polizei jegliche Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in Haft genommen.