Mehr als 5.000 Besucher bei Karriere Day von ÖSTERREICH und oe24

Sensationeller Erfolg für den ersten Karriere Day von ÖSTERREICH und oe24: Mehr als 5.000 Job-Interessierte besuchten am Dienstag (7.11.) die von der Mediengruppe ÖSTERREICH veranstaltete Karriere-Messe im Wiener MAK.

20 Top-Firmen wie Wiener Städtische, XXXLutz, Flughafen Wien, Austro Control, DO & CO, das Innenministerium, das Rote Kreuz, Takko Fashion und viele mehr präsentierten von 9 bis 18.30 Uhr mehr als 1.000 Jobs. Billa war mit einem eigenen 18 Meter langen Lehrlings-Truck vor Ort, den auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und Arbeitsminister Martin Kocher besucht haben. Beim Speed-Dating in der eigenen Activity-Area wurden Bewerbungsgespräche direkt geführt und dutzende Jobs vergeben.

Keynote von Start-Up-Legende

Die Keynote hielt Start-Up-Legende und Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner. Zusätzlich gab es spannende Panel Talks zu den Themen „Die Arbeitswelt im digitalen Wandel“, „Pflege, Medizin und Gesundheit als Job mit großer Zukunft“ und „Arbeiten an Österreich“.

Karriere Day 2024 gleich zwei Mal

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Der erste Karriere Day von ÖSTERREICH und oe24 ist der nächste große Erfolg unserer neuen Event-Unit, die bereits erfolgreich den MADONNA Beauty Day, den Gesund&Fit Day, die MADONNA Driving Days und viele weitere Top-Events veranstaltet hat. Die tollen Rückmeldungen von Kunden und Besuchern zeigen, dass der Marketing-Mix unserer Mediengruppe mit Online, TV, Print und Radio insbesondere auch bei Veranstaltungen perfekt funktioniert. 2024 werden wir unsere Event-Sparte mit zahlreichen Top-Veranstaltungen wie Next Generation Austria und MADONNA 100 weiter ausbauen und der Karriere Day wird aufgrund des großen Erfolgs im kommenden Jahr gleich zwei Mal stattfinden!“