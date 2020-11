100.000 Unterschriften gegen Aus der Hacklerrente

Metaller-Gewerkschaft will Abschaffung des Pensionsabschlags nicht hinnehmen.

Bereits am kommenden Freitag könnte im Rahmen des Budgetbeschlusses grünes Licht für die Aufhebung der Hacklerregelung gegeben werden – also die abschlagsfreie Pension nach 45 Arbeitsjahren. Empört über den Plan von ÖVP und Grünen zeigen sich vor allem Metaller, insbesondere Gewerkschaftsboss und Nationalratsabgeordneter Rainer Wimmer (SPÖ): „ÖVP und Grüne fahren knallhart drüber und nehmen hart arbeitenden Menschen so 4.500 Euro pro Jahr weg“, so der Gewerkschafter. Wimmer kritisiert insbesondere das Vorgehen der Regierung: „Das Thema wurde einfach eröffnet und kann jetzt beschlossen werden, weil man eine offene Debatte verhindern wollte.“ Wimmer kündigte Widerstand an – die Metaller sammelten bereits 100.000 Unterschriften gegen das Aus für die Hacklerregelung. (blu)