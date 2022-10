× 2022 wird Asyl-Rekordjahr: Heuer 100.000 Anträge?

Bis Oktober suchten mehr Menschen Schutz als in den drei Jahren zuvor zusammen.

Rekord. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Österreich, dementsprechend explodieren die diesjährigen Asylzahlen. In der Asylstatistik des Innenministeriums verzeichnet man bis inklusive September nun schon fast 72.000 Asyl-Anträge (71.885). Das sind mehr, als in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt gestellt wurden. Den Großteil davon machen Afghanen, Syrer und Inder aus.

Rekord von 2015 dürfte überschritten werden

Rekordjahr. Im Schnitt suchten somit knapp 8.000 Menschen pro Monat heuer in Österreich um Schutz an. Sollte dieses hohe Niveau anhalten, dürfte der Rekord von 2015 – damals waren es 88.340 – mit rund 96.000 Anträgen deutlich überschritten werden. Was abgelehnte und eingestellte Asyl-Verfahren angeht, ist 2022 bereits ein Rekordjahr: Mit insgesamt 40.299 solcher Verfahren.