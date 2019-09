40 Promis für Klima-Begehren

„Weil ich mir wünsche, dass meine Söhne noch in Österreich Ski fahren können“, unterstützt Markus Rogan das Klimavolksbegehren. Der ehemalige Schwimm-Star ist einer von 40 Prominenten, die sich hinter die Aktion stellen. Jede Woche wollen die Initiatoren rund um Katharina Rogenhofer weitere bekannte Gesichter vorstellen, die dazu aufrufen, das Volksbegehren zu unterzeichnen. Auch Skirennläuferin Elisabeth Görgl will so ihren „Beitrag gegen die Klimakrise leisten“. Mit dabei auch TV-Moderatorin Cathy Zimmermann und Ex-Schönbrunn-Direktor Helmut Pechlaner.

Indes ruft die „Fridays For Future“-Bewegung neuerlich zum österreichweiten Protest für besseren Klimaschutz auf – am 27. September, zwei Tage vor der Wahl.