× 42 Prozent für Ende der Sanktionen

Die durch den Ukraine-Krieg explodierenden Preise lassen Österreicher umdenken.

Umfrage. Die heimische Teuerung lässt viele vom bisherigen EU-Kurs gegen Russland abweichen. Das zeigt die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage der ­Lazarsfeld Gesellschaft ((2.000 Befragte in den KW 28 und 29, max. Schwankungsbreite +/–2,24 %).

EU-Sanktionen. Fast die Hälfte der Österreicher will nun einen Umschwung in der Beziehung zu Putins Russland: 42 % wollen, dass die von der EU gegen Russland verhängten Wirtschafts-Sanktionen beendet werden.

Nur knapp über ein Drittel (36 %) will dagegen auch weiterhin an ihnen festhalten, knapp ein Viertel ist unentschlossen.

Faktoren. Am Putin-freundlichsten sind die Niederösterreicher. Dort will die Hälfte ein Sanktions-Aus. Unter Parteizugehörigkeiten kristallisieren sich FPÖ-Wähler als Russland-Freunde heraus:

Blaue Unterstützung. Stolze 77 % der Blau-Wähler wollen den Wirtschaftssanktionen jetzt endlich „Doswydanja“ sagen. Am stärksten für die Beibehaltung sind hingegen Wähler der Grünen. 67 % von ­ihnen wollen das Sanktionsregime aufrechterhalten. Auch das Alter spielt eine Rolle: Ü50 sind 48 % für das Aus, bei unter 30-Jährigen 10 % weniger.