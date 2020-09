Alle Frequenzpakete aus den Bereichen 700, 1.500 und 2.100 MHz wurden vergeben.

Versteigerung von Funkfrequenzen für die neueste Mobilfunkgeneration 5G hat rund 202 Mio. Euro in den Staatshaushalt gespült. "Alle Frequenzpakete aus den Bereichen 700, 1.500 und 2.100 MHz wurden vergeben", teilte die Regulierungsbehörde RTR am Freitag mit. Insgesamt 1.702 Katastralgemeinden erhielten in Zukunft eine leistungsfähige Breitbandversorgung.