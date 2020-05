Anschober: ''Schrittweise mehr Zuseher bei Bundesliga möglich''

Gesundheitsminister Rudolf Anschober im oe24.TV-Interview über die neuen Lockerungen.

oe24.TV: Hochzeiten mit 100 Gästen sind wieder erlaubt. Wann dürfen es auch wieder mehr sein?

Rudolf Anschober: Das ist ein erster Schritt. Ich persönlich wünsche mir, wenn wir in ein paar Wochen sehen, es funktioniert gut, dass wir noch deutlich mehr Personen zulassen. Hochzeiten sind aber Feiern, da gibt es natürlich vielfach auch Alkohol und es wird schwierig, die Regeln einzuhalten. Deshalb ist das ein sensibler Bereich. Aber ganz ehrlich: Bei keinem zweiten Thema hatte ich derart viele Anfragen wie zu Hochzeiten.

oe24.TV: Welche Lockerungen kommen noch?

Anschober: Wir haben bei Veranstaltungen in der neuen Verordnung, die ab Freitag gelten wird, nicht nur im Kultur-, sondern auch im Sportbereich die Möglichkeit, dass es schritt­weise mehr Zuseher geben wird. Und ich werde nächste Woche Gespräche mit Vertretern der Bundesliga haben. Wir werden darüber reden, ob wir dieses Modellprojekt, das wir gestartet ­haben, auch um diese kleine Zusehermenge ergänzen.

oe24.TV: Und die Maskenpflicht? Welchen Sinn macht das etwa in Kärnten, das keine Neuinfektionen mehr verzeichnet?

Anschober: Das macht großen Sinn. Gerade bei diesen vielen Lockerungsschritten, besteht natürlich ein Risiko, dass das Virus auch in Regionen, wo es seit Wochen keine Neuerkrankungen gibt, wieder eingeschleppt wird.

oe24.TV: Maskenpflicht also auch in Corona-freien Ländern?

Anschober: Wir arbeiten an ­einer Überprüfung der bisherigen Maßnahmen. Ich werde das Ergebnis bald präsentieren, dann kann ich die Frage besser beantworten. Es wird aber längerfristig – so viel kann ich schon sagen – in manchen Bereichen Masken weiter geben müssen.