Aperol-Spritzer beim Après-Ski: Kern im Urlaub

Ex-SPÖ-Politiker Christian Kern meldet sich mit einem Facebook-Posting an seine Follower. Mit Aperol-Spritzer in der rechten und Bier in der linken Hand scheint er gerade Après-Ski zu machen. Im Hintergrund ist eine Piste zu sehen, er selbst hat seinen Skiern offenbar gerade eine Pause gegönnt.

Der ehemalige Kanzler hat ein Ferien-Domizil am Millstättersee in Kärnten. Offenbar verbringt er die Winterurlaubstage gerade dort. Am 4. Jänner feierte Kern seinen 53. Geburtstag. Mit dem lässigen Foto vom Urlaub bedankt er sich für die zahlreichen Glückwünsche. "Ich habe mich riesig darüber gefreut!", schreibt er dazu.