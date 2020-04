Countdown: Endlich mehr Infos für Wirte und Schüler

Heute wird die Regierung über den weiteren Fahrplan der Coronavirus-Maßnahmen informieren.

Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer werden um 13 Uhr im Bundeskanzleramt (live auf oe24.TV und im oe24-LIVETICKER) über die weiteren Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen berichten.

Die Details zur geplanten Gastro-Öffnung

Die Regierung denkt über eine Schutzmaskenpflicht für Gastronomie-Personal zur Eindämmung des Coronavirus nach. Sollten Restaurants und andere Betriebe wie geplant Mitte Mai öffnen, könne dies hilfreich sein, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz bereits am Montag. Dies sei aber nur eine von vielen Begleitmaßnahmen bei der weiteren Lockerung des Shutdowns, hieß es.

SO könnte der Fahrplan für Schulöffnungen aussehen

Für die Schule ist möglich, dass anfangs entweder nur manche Klassen einer Schule zurückkehren – etwa die Abschlussklassen bzw. solche am Übergang zu einer anderen Schulform – oder sich die Klassen tageweise abwechseln müssen. Wahrscheinlicher erscheint, dass sogar die Klassen in irgendeiner Form (etwa mit einer Staffelung auf Vor- und Nachmittag) geteilt werden müssen, weil sonst Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

Auf jeden Fall wird damit also nur ein Kleingruppenunterricht möglich sein - vermutlich in der Variante, dass immer die gleichen Kinder beisammen sind. Das bedeutet aber auch, dass pro Schüler nur weniger Stunden als im Regulärbetrieb angeboten werden können. Naheliegend wäre es daher, dass man sich in den restlichen Schulwochen auf die Hauptfächer konzentriert.

Nur höchstens eingeschränkt möglich sein werden Schularbeiten: Wenn überhaupt, werden diese vermutlich nur in jenen Fächern zu absolvieren sein, in denen in diesem Semester noch keine gemacht wurden. Das ist von Klasse zu Klasse unterschiedlich.

Dazu kommen aber auch noch praktische Probleme: Gleichzeitig in einem Klassenzimmer eine Schularbeit zu schreiben, wird aufgrund der Abstandsregeln nicht möglich sein. Fest-, Turn- oder andere Säle sind zumindest an den AHS und berufsbildenden höheren Schulen bis Anfang Juni von den Maturanten belegt, anschließend wird es bald relativ eng mit dem Notenschluss. Eine Aufteilung der Schüler auf mehrere Klassenzimmer ist zwar möglich, stößt aber ab einer bestimmten Anzahl an gleichzeitigen Klausuren auch an Grenzen.