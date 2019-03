Das sagt Strache zum Brexit-Chaos

Nach der dritten Abstimmung gegen einen Brexit-Deal in London, ist die Chance auf einen geordneten Austritt weiter geschrumpft. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) meinte, es gebe "eine gewisse Frustration auf beiden Seiten". "Man kennt sich nicht mehr aus", so Strache.

Eine Teilnahme der Briten an der EU-Wahl erachte er nicht für sinnvoll. Strache hätte kein Verständnis, wenn die Briten noch an der EU-Wahl teilnehmen würden. "Das wäre nur mehr absurd."

Jedenfalls müsse die Volksabstimmung in Großbritannien respektiert werden, "ob es einen freut oder nicht", betonte der Vizekanzler. Dass das Parlament das ausverhandelte Abkommen abgelehnt habe, sei "im wahrsten Sinne des Wortes ein Chaos. Das ist für niemanden gut, dass es so weit gekommen ist", betonte Strache. Die Menschen würden jedenfalls erwarten, "dass endlich eine Entscheidung getroffen wird und nicht eine Entscheidung nach der anderen so ausgeht, wie sie ausgeht."