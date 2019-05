Viel Lob gibt es von der deutschen "Bild"-Zeitung zur österreichischen Steuerreform, aber auch zu Bundeskanzler Sebastian Kurz.

So wird die rasche Umsetzung der Reform gelobt, für die Kurz nur ein Jahr gebraucht hat. Kein gutes Haar wird in dieser Sache an der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel gelassen: Sie hätte das in 14 Jahren und auch mit bisher vier Regierungen nicht geschafft.

Die Zeitung berichtet darüber, dass die Steuerreform Bürger und Unternehmen mit 6,5 Milliarden Euro entlasten würde und dass dies in Deutschland - gemessen an der Wirtschaftskraft - eine Steuerentlastung von 50 Milliarden Euro ergeben würde.

Merkel würde Ausreden suchen

Laut "Bild" würde Merkel seit etlichen Jahren immer die gleiche Ausrede nennen: Es sei schlichtweg der falsche Zeitpunkt für eine große Steuersenkung.