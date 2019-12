Diese starke Frau soll unser Bundesheer führen

Erstmals soll eine Frau an der Spitze der Landesverteidigung stehen: Die Juristin und nö. Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner.

Wien. Kurz möchte erstmals eine Frau an der Spitze der Landesverteidigung. Diese Frau soll für die ÖVP die rechte Wählerschaft abdecken und neben Karl Nehammer im Innenministerium die zweite wichtige Säule der Sicherheitspolitik der ÖVP bilden. Es verdichtet sich, dass die Juristin und nö. Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner diese Position übernehmen werden wird. Sie steht für "Law and Order" und würde in der Tradition starker Frauen in der Sicherheit wie Maria Fekter oder Hanni Mikl-Leitner folgen.

Poker um Ministerien: Das sind die geplanten Minister

Fest steht: Die ÖVP holt sich wieder das Finanzministerium. Auch die Sicherheitsagenden Inneres und Verteidigung – hier will Kurz unbedingt eine Frau installieren – sollen an die Türkisen gehen. Das Agrarministerium dürfte wohl – in abgespeckter Form – bei Ex-Ressortchefin Elisabeth Köstinger bleiben, und auch Margarete Schramböck wird wohl an ihren Schreibtisch im Wirtschaftsministerium zurückkehren dürfen. So hat es Kurz auch für Heinz Faßmann vorgesehen. Winkt der weiter ab, wird Andreas Salcher Bildungsminister.