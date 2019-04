Doskozil im Weihnachtsmann-Look

Beim Besuch des Haydn Konservatoriums in Eisenstadt wusste Hans Peter Doskozil zu überraschen. Der Landeshauptmann präsentierte seinen neuen Look. Er trägt jetzt nämlich schneeweißen Bart. Und den neuen Stil feiert er selbstbewusst auf Instagram. "Irgendetwas ist anders? Neues Erscheinungsbild und musikalische Vielfalt am Tag der offenen Tür im Haydn Konservatorium ;-)", schreibt er. Dazu gibt es passend auch noch den Hashtag "#newlook".

Und auch seine Follower scheinen ihren bärtigen Landeschef, der zugegebenermaßen ein wenig an den Weihnachtsmann erinnert, zu lieben. "Bester Landeshauptmann! Sehr sehr schön", schreibt eine Userin. Und auch die anderen Kommentare sind durchwegs positiv.

Ob hinter der Wandlung seine neue Liebe Julia steckt. Mit der 13 Jahre jüngeren Deutschen hat der 48-Jährige nach seiner Scheidung wieder sein Glück gefunden. Die beiden haben sich bereits vor rund zwei Jahren kennengelernt und führen nun eine Fernbeziehung.

