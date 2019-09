Earth-Strike: Das sind unsere "Gretas"

Wien. Gestern machten Österreichs Schüler und Studenten mobil: beim "Earth-Strike" gingen laut Organisatoren mehr als 150.000 Jugendlich auf die Straßen um für nachhaltigere Klimapolitik und zu rascherem Handeln zu protestieren.

"Danke Greta"

Immer wieder wurde verkündet: Immer wieder wurde verkündet: „Wir sind hier, wir sind laut, wenn man uns die Zukunft raubt!“ Oder: „Wir haben keine zweite Erde, danke, Greta.“.Lautstark wurde zwei Tage vor der Nationalratswahl gefordert: „Klimaschutz aufs Wahlplakat zu schreiben, reicht uns nicht. Wir messen die Politik an ihren Taten!”

Es waren aber nicht nur Schüler, die auf die Straße gingen: Die Proteste wurden von einer noch nie da gewesenen Bandbreite an verschiedensten Organisationen unterstützt: Gewerkschaften, NGOs, Feuerwehren, auch Politiker wie Tirols Landeshauptmann Platter gingen auf die Straße.

„Wir sind überwältigt“, sagt Klima-Aktivistin Lena Schilling: „Österreichs Politik muss endlich ihre Verantwortung gegen die Klimakrise wahrnehmen.“

Das sind Österreichs "Gretas"

Engagierte Mädchen und Burschen organisieren für "Fridays For Future": "Wir haben keine starre Hierarchie. Führung ist, wo es keine Hierarchien gibt."

Unter all den Klimaaktivisten des Landes stechen diese Drei besonders hervor: Lena Schilling (18) ist Modeschülerin und kämpft seit April bei "Fridays For Future" für das Wohl unseres Planeten. Die 17-jährige Maturantin Franziska Marhold beginnt demnächst mit ihrem Studium an der Universität für Bodenkultur setzt sich ebenfalls seit Frühling für nachhaltigere Klimapolitik ein. Die dritte im Bunde stellt Anika Dafert (17) aus Salzburg dar. Sie war bereits mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Greta Thunberg auf der UN-Klimakonferenz in New York.

oe24 im Gespräch mit den österreichischen Gretas

Lena Schilling (18): "Das ist der größte Klimastreik Österreichs"

oe24: Sie gelten als Galionsfigur der Bewegung in Österreich.

Lena Schilling: Zum Glück haben wir eine ganz breite Spitze, das ist unsere Stärke. Es ist einfach großartig zu sehen, wie viele Menschen sich inzwischen mit unserer Bewegung auseinandersetzen. Millionen gehen weltweit auf die Straße. Das Thema Klimaschutz bewegt, auch bei uns. Das Thema ist angekommen, die Leute wissen, worum es geht. Heute erleben wir einen der größten Klimastreiks, die Österreich jemals gesehen hat. oe24: Warum jetzt? Schilling: Weil wir nur mehr verdammt wenig Zeit haben, um die Klimawende zu schaffen. Handeln wir nicht jetzt, sind die Folgen nicht abschätzbar.

Franziska Marhold (17): "Haben viele Gesichter"

oe24: Warum Fridays For Future?