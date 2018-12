Ein Jahr Türkis-Blau: Regierung feiert mit Action-Video

Am Ende des Jahres folgen traditionell die Rückblicke. Sei es im privaten Rahmen, in der Unterhaltung oder beruflich. Aber nicht nur der Ottonormalverbraucher zieht gegen Jahresende gerne Bilanz, sondern auch die Politik. Und so veröffentlichte die türkis-blaue Regierung ihren eigenen Jahresrückblick auf Facebook. Das Bundeskanzleramt postete genau ein Jahr nach der Angelobung ein Video in dem der Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und sämtliche Minister ihr politisches Highlight nennen.

Ausblick auf 2019

Aber nicht nur das. Denn am Ende liefert Kurz selbst noch einen Ausblick ins Jahr 2019. "Wir werden alles tun, um im Jahr 2019 das Reformtempo beizubehalten. Wir haben uns drei Schwerpunkte vorgenommen: die Steuerreform, ein Fokus auf die Digitalisierung und eine bessere Unterstützung für pflegebedürftige Menschen und Angehörige", so der Kanzler.