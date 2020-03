Erstes Corona-Zeugnis für die Regierung

Kurz und Anschober managen die Krise – und das sehr gut, wie die Bevölkerung meint.

Wien. Sebastian Kurz (ÖVP) spricht Klartext, kündigt schwere Zeiten an – und appelliert an die Österreicher, durchzuhalten. Der Grüne Rudi Anschober muss steigende Zahlen von Corona-Infizierten und -Toten bekannt geben – und bleibt trotzdem zuversichtlich. Kanzler und Gesundheitsminister sind jene Politiker, denen die Österreicher in der Corona-Krise am meisten vertrauen, wie eine aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage zeigt (Research Affairs, 1.002 Befragte vom 23.–25. 3., max. Schwankung 3,2 %)

© TZOe

Gute Figur. 89 % sagen, Sebastian Kurz mache eine sehr gute bzw. eine gute Figur – nur 11 % sehen den Kanzler kritisch. Knapp dahinter Anschober – er kommt auf 84 % positive Bewertung. Doch auch das Krisenmanagement von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), Bundespräsident Van der Bellen sowie von Vizekanzler Werner Kogler sind mehr als anständig.

41 % FPler mit Türkis-Grün zufrieden

Welche Figur macht die Regierung? (Research Affairs,1.002 Befragte vom 23.–25. 3., max. Schwankung 3,2 %).

Das ist auch im Polit-Barometer zu sehen: Die Zustimmung für Kurz, Anschober und Co. erreicht astronomische Dimensionen.