Möglicherweise in einem Wahllokal Stimmen der Grünen der FDP zugeordnet - Am Montag wird noch einmal ausgezählt - FDP könnte dadurch unter 5,0 Prozent fallen.

Eklat bei Hamburg-Wahl: Möglicherweise falsche Stimmen ausgezählt Möglicherweise in einem Wahllokal Stimmen der Grünen der FDP zugeordnet - Am Montag wird noch einmal ausgezählt - FDP könnte dadurch unter 5,0 Prozent fallen.