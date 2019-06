"Fälschungsskandal" gegen ÖVP: Das sagt die FPÖ

Im Zusammenhang mit der "Ibiza-Affäre" kursieren offenbar E-Mails, die die ÖVP - konkret Obmann Sebastian Kurz und seinen Vertrauten Gernot Blümel - belasten. Damit ging die Volkspartei am Montag an die Öffentlichkeit. Nun meldete sich FPÖ-General Hafenecker zur Pressekonferenz.

"Eine Pressekonferenz abzuhalten, um etwas zu dementieren, das noch niemand gesehen hat, mutet schon etwas seltsam an", sagt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung zum heutigen Auftritt von ÖVP-Obmann Kurz und ÖVP-Generalsekretär Nehammer. Beide hätten sich auch sichtlich nicht wohl gefühlt in ihrer Haut, so Hafenecker weiter. Möglicherweise habe die ÖVP hier die Flucht nach vorne angetreten nach der bekannten "Haltet den Dieb!"-Methode.

"Wenn jemand der ÖVP Schaden hätte zufügen wollen, dann hätte derjenige die Mails wohl nicht einer einzigen Zeitung zugespielt, sondern sie flächendeckend in Umlauf gebracht und vor allem auch an andere Parteien geschickt", sagt Hafenecker.

Dass Kurz und Nehammer nichts zum Inhalt der Mails sagen wollten, irritierte den FPÖ-Generalsekretär.