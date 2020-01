Gemeinderats-Wahl in NÖ: Erste Ergebnisse sind da

1.851 Listen in 567 Kommunen am Start - 11.640 Mandate werden vergeben.

St. Pölten. Neben der burgenländischen Landtagswahl stehen am Sonntag auch Kommunalwahlen in 567 der 573 niederösterreichischen Gemeinden an. 1.851 Listen kandidieren, 11.640 Mandate werden vergeben. Es gibt 1,459.044 Personen Stimmberechtigte (750.486 Frauen, 708.558 Männer). Flächendeckend vertreten ist nur die ÖVP.

+++ Alle Infos im LIVETICKER weiter unten +++

Die Volkspartei verteidigt 431 Bürgermeisterposten. Die SPÖ stellt derzeit 119 Stadt- und Ortschefs, 17 weitere kommen von unabhängigen Listen. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr.

St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs wählen ihre Gemeinderäte traditionell zu anderen Terminen. Keine Urnengänge gibt es zudem in Stockerau (Bezirk Korneuburg), Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf (beide Bezirk Mistelbach). Die dortigen Wahlen vom 24. März 2019 gelten gemäß NÖ Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2020 und werden sich auch in den Ergebnislisten vom Sonntag finden.