Gudenus gewinnt Klage gegen Ibiza-Rechtsanwalt

Wien. Gudenus gewann eine Klage gegen den Ibiza-Anwalt M. am Landegericht. Der ehemalige FPÖ-Politiker wirft dem Mann, der hinter der Entstehung des Videos stehen soll, Täuschung, Missbrauch von Abhörgeräten und den Missbrauch seiner Anwaltsstellung. Wie nun in einem Bericht bekannt wurde, gewann Gudenus die Klage und erwirkte eine "Einstweilige Verfügung" gegen M. Der Rechtsanwalt M. darf nun das Ibiza-Video nicht mehr weiterverbreiten.

Der geklagte Anwalt hat sich bisher damit gerechtfertigt, dass es sich um ein zivilgesellschaftliches Projekt gehandelt habe, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden, heißt es. Er habe sich nicht an strafbaren Handlungen beteiligt. Dem wurde in der Klage widersprochen: Der Beklagte sei kein Journalist, sondern Anwalt, als solcher habe er Vertrauen hergestellt und dann missbraucht.

Das Gericht gab nun Gudenus recht: Der Anwalt M. hätte gewusst, dass es sich bei der vermeintlichen russischen Oligarchin um eine nicht-vermögende Schauspielerin handle. Selbst, wenn er es aber nicht gewusst hätte, hätte er die Identität der Schauspielerin prüfen müssen.

Details zu Anbahnung in Klage

In der Klage wird auch geschildert, wie die Anbahnung gelaufen sei, bei der sich Gudenus insgesamt viermal mit der vermeintlichen Oligarchennichte traf: zuerst im Grand Hotel in Wien, wo sie mit vermeintlichen Leibwächtern und einem Mercedes Maybach gekommen sei, dann bei der Besichtigung eines Grundstücks von Gudenus Tage später in einem Restaurant und schließlich beim vierten Treffen auf Ibiza – mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.