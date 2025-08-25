Alles zu oe24VIP
Torero
© Facebook

Todesdrama

695-Kilo-Stier spießt jungen Torero (22) auf

25.08.25, 10:10
Teilen

Der 22-Jährige erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und starb auf dem Weg ins Krankenhaus 

Erneut endete ein Stierkampf tödlich. Der erst 22 Jahre alte Manuel Maria Trindade verstarb am Samstag im Hospital São José in Lissabon, nachdem er bei einem Auftritt im Campo Pequeno schwer verletzt worden war.

Während einer sogenannten Pega griff ihn ein 695 Kilo schwerer Stier der Zucht Vinhas an und drückte ihn mit voller Wucht gegen die Bande. Trindade erlitt dabei gravierende Kopfverletzungen. Trotz schneller medizinischer Hilfe konnten die Ärzte sein Leben nicht retten – kurz darauf wurde er für hirntot erklärt.

Große Trauer

Die Nachricht löste eine Welle der Betroffenheit aus. Der bekannte Rejoneador Diego Ventura verabschiedete sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Manuel, Toureiro.“ Auch Kollege Luís Rouxinol würdigte ihn als „Forcado von großem Wert, einen guten Jungen“. Die Associação Nacional de Toureiros sprach von einem „jungen Mann voller Mut und Kameradschaft“, der viel zu früh gehen musste.

In Trindades Heimatstadt Évora wurden geplante Feierlichkeiten abgesagt, zahlreiche Vereine, Freunde und Weggefährten drückten ihre Anteilnahme in den sozialen Medien aus.

