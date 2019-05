Hass-Botschaft gegen Armin Wolf

Armin Wolf polarisiert wohl wie kein anderer Moderator in Österreich. Der "ZiB2"-Anchor bekommt auch immer wieder Nachrichten von enttäuschten Zusehern, die Wolf regelmäßig auf Twitter teilt. Nach dem Regierungs-Aus traf beim ORF-Kundendienst eine unfassbare Hass-Botschaft ein.

„Ihr seid mit eurer Berichterstattung die die größten Hetzer ever“, ärgert sich der Zuschauer, ehe er Wolf und anderen ORF-Mitarbeitern unverhohlen droht. „Man wird euch jagen wie die Karnickel! Darauf könnt ihr einen lassen, denn ihr seid Mitschuld, das sowas passieren kann, was gerade geschiet. Ich hab nie freiheitlich gewählt, aber jetzt tun's so gut wie alle, die ich kenne und man wird sich an euch erinnern …“

Armin Wolf teilte die Hass-Botschaft auf Twitter mit den Worten „Es gibt schon feste Trottel…“