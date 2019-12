Angebot in persönlichem Vieraugengespräch vor zwei Wochen. Bei Kickl zeigt sich die FPÖ gesprächsbereit.

Im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) lässt FPÖ-Chef Norbert Hofer eine politische Bombe platzen: Sollte Türkis-Grün nicht zustande kommen, stünde die FPÖ für eine Fortsetzung der türkis-blauen Regierung zur Verfügung: "„Ich habe Sebastian Kurz in einem persönlichen Gespräch vor zwei Wochen gesagt, dass die FPÖ für eine Koalition zur Verfügung steht, wenn die Gespräche mit den Grünen scheitern.“

Hofer kündigt auf oe24.TV an, dass türkis-blaue Verhandlungen sehr rasch abgeschlossen werden könnten: "Für Österreich wäre es am besten, das Regierungsprogramm, das wir gemeinsam mit Sebastian Kurz erarbeitet haben, abzuarbeiten und vielleicht noch ein paar Dinge dazuzunehmen. Die Österreicher waren sehr zufrieden mit dieser Regierung. Jetzt sieht das Bild völlig anders aus.“Angesprochen auf das Problem, dass die ÖVP Herbert Kickl nicht als Minister in einer Regierung akzeptieren würde, besteht Hofer nicht mehr auf einem Innenminister Kickl: "Das wird eine Frage der Gespräche sein. Man wird sich zusammensetzen müssen und Dinge besprechen müssen."