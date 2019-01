Hofer startet Warnsystem per SMS bei Katastrophen

Wien. Ein Damm bricht, eine Lawine verschüttet die Zufahrtsstraße zu einem Dorf, ein Chemieunfall setzt giftige Substanzen frei: Für Katastrophenfälle wie diese plant FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer künftig ein Warnsystem per SMS. Anrainer sollen dann via Handy über die Gefahren-Situation informiert werden und etwa davor gewarnt werden, das Haus zu verlassen.

Die SMS gehen an alle Mobiltelefone, die in einer Region eingeloggt sind. „Das digitale Zeitalter bietet uns die Möglichkeit, den Schutz der Menschen mit zielgerichteten Informationen zu verbessern“, so Hofer. Im Ernstfall sollen die Warn-SMS Leben retten. Vorbild ist das „Cell Broadcast“-System in den USA.

Hofer will jetzt mit Partnern wie Mobilfunkern und Ländern Verhandlungen starten, um das System gesetzlich zu verankern.

(knd)