Jetzt offener Krieg bei den Blauen: FPÖ legt Strache-Facebookseite still!

Wien. Die FPÖ hat am Freitag die Stilllegung der Facebook-Seite ihres früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache angekündigt. Die von Strache ultimativ geforderte Übertragung der Administratorenrechte lehnt die Partei ab. "Die Seiten selbst sind nämlich Eigentum der FPÖ", heißt es in einer Aussendung, die die Partei kurz vor Ablauf der von Strache gesetzten Frist am Freitagabend verschickte.

Strache hatte die FPÖ aufgefordert, ihm die Zugangsdaten für seine Facebook-Seite zu übergeben, was die FPÖ ablehnt. Stattdessen sollen sowohl die "HC Strache"-Facebook-Seite als auch anderen Social-Media-Seiten, die Straches Persönlichkeitsrechte verletzten könnten, stillgelegt werden, teilte die FPÖ mit. Die Abschaltung sollte demnach um Mitternacht in Kraft treten – man konnte die offizielle Fan-Seite von HC Strache jedoch bereits gegen 23.45 Uhr nicht mehr aufrufen:

© Screenshot (Facebook) "Leider ist dieser Inhalt derzeit nicht verfügbar" – Diese Meldung erhalten diejenige, die auf Straches Facebook-Fanpage gelangen wollen (Stand: 23.45 Uhr) "Leider ist dieser Inhalt derzeit nicht verfügbar" – Diese Meldung erhalten diejenige, die auf Straches Facebook-Fanpage gelangen wollen (Stand: 23.45 Uhr)

"Nachdem sich auf den Seiten auch persönlich erstellte Fotos und Texte von Heinz-Christian Strache befinden, ist die Stilllegung die einzige Möglichkeit, dessen Rechte zu wahren und damit zugleich die Interessen der FPÖ als Medieninhaber (Impressum) zu sichern", heißt es in der Aussendung der FPÖ. Und weiter: "Der Aufforderung von Ex-Parteichef Strache, ihm die alleinigen Administratorenrechte zu übertragen, kann die FPÖ aus rechtlichen Gründen nicht nachkommen, denn die Seiten wurden unter Einsatz von Mitteln - sowohl finanziell als auch personell - durch die FPÖ aufgebaut und betrieben."

Straches Anwalt hatte für den Fall, dass die FPÖ die Herausgabe der Zugangsdaten verweigert, eine Klage angekündigt.