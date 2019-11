Kickl will türkische Häftlinge zurückschicken

Wien, Ankara. Die Türkei will die gefangenen ausländischen Anhänger der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ab Montag in ihre Heimatländer zurückschicken. Nun reagiert der FPÖ-Klubobmann auf die Drohung des türkischen Innenministers seinerseits mit einer Warnung. "Die Türkei will uns Dschihadisten schicken? Dann schicken wir Österreicher ihnen doch gleich einmal alle in unseren Gefängnissen einsitzenden türkischen Häftlinge. Das wäre mal ein Anfang", schreibt Kickl in einer Aussendung.

Kickl: "Förderungen stoppen"

Außerdem könne man in Österreich noch andere Maßnahmen setzen, solle Erdogan und die Türkei ihre Drohung ernst machen und IS-Mitglieder in ihre Heimatländer zurück zu schicken, so Kickl und zählt auf, keine Förderungen mehr an türkische Institutionen wie beispielsweise Kultur- und Bildungsvereine mehr zu vergeben. Außerdem könnte man bis auf Weiteres keine österreichische Staatsbürgerschaft an Türken verleihen.

Kickl erinnert auch an die Drohung Erdogans, Hunderttausende Migranten nach Europa zu schicken. "Es war unverantwortlich, dass unsere Planungen im Innenministerium einer echten Abwehr von illegalen Migranten direkt an der Grenze – inklusive eines Zauns an Druckpunkten – offenbar von der Übergangsregierung eingestampft wurden, statt sie intensiv voranzutreiben", sagt der FPÖ-Klubobmann.

Westen weigert sich, IS-Mitglieder zurückzunehmen