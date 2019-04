„Kinderkanzler“: Böhmermann wettert gegen Kurz & Co.

Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann wurde Donnerstagabend zum zweiten Mal mit einer Romy ausgezeichnet. In einer Videobotschaft an die Gala-Gäste teilte er mit, dass er seinen Preis nicht persönlich abholen könne, weil er "gerade ziemlich zugekokst und Red Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza" rumhängen würde.

Der Fernsehmoderator verspottete Bundeskanzler Sebastian Kurz, Kulturminister Gernot Blümel und Innenminister Herbert Kickl. Demnach sagte er über Kurz: "Ich freue mich, dass ich ab heute nicht nur sieben Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der durchgeknallte österreichische Kinderkanzler, sondern auch exakt zwei Romys mehr habe als der schweigende Fascho-Helfer mit den großen Ohren."

Auch Herbert Kickl bekam sein Fett weg: "Nicht nur der deutsche Geheimdienst und die Sicherheitsbehörden, nein, ganz Deutschland - ach, was sag ich, ganz Europa hält Ihren Innenminister Herbert Kickl für einen unseriösen Heiopei. Vergessen sie das bitte nicht!"

Am Ende seiner Rede wies er auf die EU-Wahl hin und rief dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen.