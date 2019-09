Maurer-Prozess: Bierwirt verhöhnt das Gericht

Wien. Im Wiener Landesgericht ist am Montag der Prozess gegen die ehemalige Grün-Abgeordnete Sigrid Maurer wiederholt worden, der ein Wiener Bierlokal-Betreiber üble Nachrede und Kreditschädigung vorwirft. Zu Beginn der Verhandlung dehnte dessen Anwalt Adrian E. Hollaender die Anklage in Richtung Beleidigung aus. Begründung: Maurer habe seinen Mandanten wiederholt "Arschloch" genannt.

Hintergrund des Prozesses: Maurer veröffentlichte am 30. Mai 2018 via Twitter eine private Facebook-Nachricht, die sie tags zuvor vom Account des Bierwirts bekommen hatte. Sie habe diese Nachricht "nicht so stehen lassen" wollen, rechtfertigte sich Maurer dazu nun vor Richter Hartwig Handsur. Der Inhalt war grob obszön, außerdem sei sie wenige Stunden vor Erhalt der Nachricht an dem Lokal vorbeigegangen und von dem draußen stehenden Betreiber und zwei anderen Männern "blöd angeredet" worden. Ähnliches sei in der Vergangenheit öfters passiert, sie habe am Weg zur Arbeit täglich das Lokal passiert. "Es ist dort so, dass man angestarrt wird als Frau, angepöbelt wird", berichtete Maurer. Weil sie keine rechtliche Möglichkeit sah, gegen die obszönen Anzüglichkeiten vorzugehen, habe sie diese publik gemacht.

So verhöhnte der Bierwirt das Gericht

Am Montag erschien der Bierlokal-Betreiber leicht bekleidet in Flipflops und weißer kurzer Trainingshose. Seit dem Vorfall gehe es mit seinem Geschäft bergab, klagte er. Dann wollte er von Maurer wissen, wer sie vor dem Lokal angepöbelt hat. Er sei es nämlich nicht gewesen. Maurers Anwältin in Richtung Hollaender: "Bremsen Sie Ihren Mandanten ein." Dann will Windhager wissen, was eigentlich aus dem älteren Herrn mit schütteren Haar geworden sei, der auch immer wieder als möglicher Verfasser der Nachricht gehandelt wurde. L dazu: "Der wurde nie wieder gesehen."