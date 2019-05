Mit diesen Experten regiert Kurz weiter

In einem fast zweistündigen Gespräch einigten sich am Dienstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz darauf, die Übergangsregierung mit Personen zu besetzen, die „Spitzenbeamte sind oder waren“. Auf blaue Minister, die nach Herbert Kickls Entlassung geschlossen gingen, folgen jetzt Experten ihres Fachs.

Ibiza-Affäre: Ratz sitzt auf Schlüsseljob der Regierung

Experten. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der neue Innenminister. Neuer Mann an der Spitze des Ressorts ist ein Jurist, Ex-OGH-Präsident Eckart Ratz. Der gebürtige Vorarlberger hatte Ex-Minister Ernst Strasser letztinstanzlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Jetzt soll die neue Regierung die Ibiza-­Affäre rund um Heinz-Christian Strache aufklären. Zudem ist Ratz für die Durchführung der EU-Wahlen am kommenden Sonntag verantwortlich.

Van der Bellen soll neue Minister heute angeloben

Die übrigen neuen Minister sind der breiten Mehrheit ebenfalls (noch) unbekannt. Als Nachfolger von FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek wurde Johann Luif genannt. Neuer Sozialminister wird der SPÖ-Mann Walter Pöltner. Er gilt als Angebot an Pamela Rendi-Wagner, damit diese von ihrem Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz absieht . Für Norbert Hofer kommt die Austro-Control-Chefin Valerie Hackl ins In­frastruktur-Ministerium.

Außenministerin Karin Kneissl bleibt die einzige Ministerin auf FPÖ-Ticket. Ein Ressort spart die regierung ein. ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß übernimmt von Heinz-Christian Strache die Beamten- und Sport-Agenden.

Heute will Van der Bellen die Neo-Minister angeloben.

Kneissl bleibt Ministerin in neuer Regierung

Überraschung in der Übergangsregierung von Kanzler Kurz. Karin Kneissl behält ihren Job als Außenministerin. Sie gehört keiner Partei an, sitzt aber auf FPÖ-­Ticket im Außenamt. Als Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache vergangenen Samstag zurücktrat, stand sie mit den anderen FPÖ-Ministern neben ihm. Sie fühle sich „verpflichtet“, das Amt weiterzuführen, sagte sie. Kneissl ist alles andere als unumstritten. Gerade ihre Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin – Stichwort Hochzeitstanz – wurden heftig kritisiert. Für die FPÖ wird sie künftig ­eine wichtige Verbindungsperson zur Übergangsregierung sein.

Das sind die neuen Minister

Innenminister: Eckart Ratz



Der gebürtige Bregenzer folgt Herbert Kickl als Innenminister. Er war seit 1997 Richter am Obersten Gerichtshof (OGH). 2012 folgte er der jetzigen Neos-Politikerin Irmgard Griss als Präsident des OGH nach. Vergangenes Jahr schied der bürgerliche 65-jährig aus. In der Richterschaft war er wegen seines hemdsärmeligen Auftretens nicht unumstritten. Ratz hatte Ex-Innenminister Ernst Strasser letztinstanzlich verurteilt. Als Alternative für den Innenminister-Posten wurde auch Ex-VfGH-Richterin Eleonore Berchtold-Ostermann genannt.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Infrastruktur: Valerie Hackl



Nachfolgerin von Infrastrukturminister Norbert Hofer wird Valerie Hackl. Die 35-jährige ist derzeit noch als erste weibliche Chefin der Flugsicherungs­behörde Austro Control tätig. Hofer selbst hatte sie in diese Position be­rufen. Ihre Karriere hatte Hackl 2012 bei den ÖBB als Assistentin des damaligen Bahn-Chefs Christian Kern begonnen. Als Alternative wurde Van der ­Bellen auch Gerhard Gürtlich vorgeschlagen. Er ist ­Sektionschef der Verkehrsabteiltung im Infrastrukturministerium.

© all

Soziales: Walter Pöltner

Der Sozialsrechtsprofessor ist Kurz’ Angebot an die SPÖ. Er ist SPÖ-Mitglied, galt in der Partei aber auch schon als „Verräter“, weil er unter Schwarz-Blau I an der Pensionsreform mitgewerkt hatte. Der Nachfolgr von Beate Hartinger-Klein ist ein ausgewiesener Sozial- und Pensionsexperte. Unter FPÖ-Sozialminister Herbert Haupt wurde er Sektionschef im Sozialministerium und blieb es auch unter den roten Ministern. Der 66-Jährige war auch Mitarbeiter in der Arbeiterkammer. Matura hatte er erst auf dem zweiten Bildungsweg gemacht.

Verteidigung: Johann Luif



Der gebürtige Burgenländer absolvierte die Theresianische Militärakademie und war ab 1998 im Ministerium tätig. Unter Schwarz-Blau I wurde der 59-Jährige zum Militärkommandanten ins Burgenland berufen, wo er auch unten den folgenden SPÖ-Ministern tätig war. Luif gilt selbst als ÖVP-Mann, wurde von Van der Bellen aber akzeptiert. Der Nachfolger von Mario Kunasek ist derzeit Leiter der Generalstabsdirektion im Verteidigungsministerium sowie stellvertretender Generalstabschef. Luif ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

© Bundesheer/Carina KARLOVITS