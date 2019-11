Nach Stimmband-OP: Doskozil wieder im Büro

"Ich bin wieder zurück, in alter Stärke! Am Freitag war ich zum ersten Mal wieder im Büro und habe mit meinem Team die Termine der nächsten Wochen besprochen", so Hans Peter Doskozil in einem am Sonntag veröffentlichten Facebook-Posting. Der burgenländische Landeshauptmann hat sich bereits Anfang Oktober einer Stimmband-Operation unterziehen müssen. "Die Ärzte haben mir nun absolute Ruhe verschrieben. Ich bitte um euer Verständnis, dass ich mich jetzt wie geplant eine Zeit lang ganz auf meine vollständige Erholung konzentrieren muss", verkündete Doskozil zuletzt nach der geglückten Operation. Danach wurde es längere Zeit recht still um den SPÖ-Politiker.

Pünktlich zum burgenländischen Landesfeiertag meldete sich Hans Peter Doskozil wieder zurück: "Die letzten Wochen waren nicht einfach für mich, aber die vielen Nachrichten und Genesungswünsche der Burgenlängerinnen und Burgenländer, die mich auf den unterschiedlichsten Wegen erreicht haben, haben mir enorm Kraft gegeben", schrieb Doskozil auf Facebook.