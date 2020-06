"Peter Handke ist tot" - Twitter-Hoaxer knöpft sich Staatssekretärin vor

''Meisterfälscher'' Tommaso Debenedetti sorgte erst unlängst für Aufsehen, nachdem er über einen Fake-Account den vermeintlichen Tod von Opernstar Placido Domingo vermeldete – Sein neuestes Opfer: Neo-Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer

Wien. Der "Meisterfälscher" hat erneut zugeschlagen. Twitter-Hoaxer Tommasso Debenedetti ist für allerlei Internet-Streiche bekannt – So gab er sich bereits als Politiker, Bischof oder Künstler aus. Sein größtes Hobby: Journalisten in die Irre zu führen.

Bereits seit dem Jahr 2010 treibt Debenedetti sein Unwesen auf Twitter, seine Vorgehensweise ist dabei immer gleich: ein Bischof oder Politiker, der zuvor nicht auf Twitter vertreten war, begrüßt seine neuen Follower und verkündet allerlei Falschmeldungen wie etwa den Tod des emeritierten Papstes. Kurz darauf gibt sich der "Meisterfälscher" jedoch zu erkennen und outet seinen erstellten Fake-Account als "Hoax". Erst unlängst sorgte ein Fake-Account des designierten Staatsoperndirektor Bogdan Roscic für Aufsehen: ein User namens @RoscicWien vermeldete auf der Kurznachrichten-Plattform, dass Opernstar Placido Domingo verstorben wäre – in drei Sprachen.

Neo-Kulturstaatssekretärin als neuestes Opfer

© Screenshot (Twitter)

Die Streich-Serie Debenedettis reißt indessen jedoch nicht ab. Sein neuestes Opfer ist Lunacek-Nachfolgerin Andrea Mayer. So erstellte der gebürtige Italiener einen Fake-Account der Neo-Kulturstaatssekretärin um den vermeintlichen Tod von Literatur-Nobelpreisgewinner Peter Handke zu verkünden. "A terrible news. Austrian greatest novelist Peter Handke dies minutes ago for a stroke. An official note to be released soon", lautete die erste, in gebrochenem English verfasste, Twitter-Nachricht. Kurz darauf kamen die Tweets "URGENT. Peter Handke dies." und "Peter Handke ist tot".

© Screenshot (Twitter)

Der letzte Streich: Fake-Account vermeldete Domingo-Tod