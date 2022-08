Kneissl übersiedelt in den Libanon

Ex-Außenministerin Kneissl lebt im Libanon, bezeichnet Europa als irrelevant.

Ihr Kniefall bei ihrer Hochzeit 2018 in der Steiermark vor Russen-Präsident Wladimir Putin ging um die Welt, der Ex-Außenministerin wird eine enge Freundschaft mit dem Kriegs-Führer nachgesagt. Bis Mai saß die 57-Jährige im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Energiekonzerns Rosneft, ehe sie diesen aufgrund von angekündigten EU-Sanktionen doch noch verließ.

Aus Österreich hat sich Kneissl schon lange zurückgezogen, lebte zwischenzeitlich in Frankreich. Nun verlagert sie ihren Wohnort in das vorderasiatische Libanon, lebt dort mit einer syrischen Familie in einem Haus im Gebirge, in bescheidenen Verhältnissen und nur einigen Stunden Strom pro Tag. Zuletzt postete sie Fotos vom Tanzen und Wandern. Zur Energiekrise Europas sagte Kneissl zuletzt in Asia Times: "Europa wird immer irrelevanter. Demografisch gesehen und leider auch politisch irrelevant."