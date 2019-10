Philippa: Streit mit FPÖ spitzt sich zu

Wien. Der blaue Poker um das Nationalratsmandat von Philippa Strache geht diese Woche ins Finale. Spätestens am Mittwoch, wenn die 183 Abgeordneten angelobt werden und die ehemalige Vizekanzlergattin im Plenarsaal auftaucht – oder eben nicht – steht fest, ob sie ihr Mandat angenommen hat. Derzeit spricht einiges dafür, dass sie das tun wird.

Strache selbst war am Sonntag nicht erreichbar. Ihr Anwalt Ben Irle hatte zuvor in ÖSTERREICH eine Entscheidung bis spätestens Dienstag angekündigt. An diesem Tag tritt auch der blaue Parlamentsklub erstmals zusammen. Auf keinen Fall dabei sein wird, das hat die FPÖ klargestellt, Philippa.

Indes hat die Partei nach den beiden Facebook-Seiten des Ehepaars Strache nun auch den Twitter-Account des Ex-Chefs stillgelegt. Heinz-Christian Strache hat aber bereits einen neuen – zu Redaktionsschluss zählte der zehn Follower.