Rendi-Wagner: 'Grüne treten ihre Werte mit Füßen'

SPÖ-Chefin zeigt sich enttäuscht und attackiert die Regierungsparteien.

Eklat um den Ibiza-U-Ausschuss: Die beiden Koalitionsparteien ÖVP und Grüne werden heute Teile jenes Begehrens beeinspruchen, mit dem SPÖ und Neos den Ibiza-U-Ausschuss einsetzen wollten. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer begründet das Bremsen mit Formalfehlern.

Postenschacher. Postenbesetzungen bei ÖBAG oder Nationalbank sowie Ermittlungen zu Ibiza könnten somit nicht untersucht werden, monieren die Neos. Der Ausschuss werde damit auf die Causa Casinos beschränkt. Die Grünen würden der ÖVP aus Koalitionsräson "die Mauer machen". Folge: Der Ausschuss kann zwar starten und auch schon Akten bestellen. Die Entscheidung liegt jetzt beim Verfassungsgericht, das kann vier Wochen dauern.

Video zum Thema: Debatte um Ibiza-U-Ausschuss

Scharfe SPÖ-Kritik

Scharfe Kritik am Vorgehen der Regierung äußerte am Mittwoch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. „Es geht einzig um ein Kalkül: Die ÖVP soll in diesem U-Ausschuss so gut wie nicht untersucht werden“, so die Parteichefin im Ö1-Morgenjournal. Es gelte, im Ausschuss die politische Verantwortung zu klären: „Sind Straches Ankündigungen im Ibiza-Video mithilfe der ÖVP in der schwarz-blauen Bundesregierung auch in Taten gemündet worden?“, so Rendi-Wagner weiter.

Rendi-Wagner zeigt sich vor allem von den Grünen enttäuscht. „Sie treten ihre Werte hier mit Füßen.“ Die SPÖ-Chefin will jetzt den Gang zum Verfassungsgerichtshof „auf jeden Fall gehen“.

Auch FPÖ empört

Auch die FPÖ zeigt sich über das Vorgehen der Koalition beim U-Ausschuss zur Casinos-Affäre verwundert. Der Abgeordnete Philipp Schrangl begrüßte daher in einer Aussendung, dass nun der VfGH mit der Angelegenheit befasst werde.

Die Freiheitlichen treten explizit dafür ein, dass auch die sie betreffende Ibiza-Affäre untersucht wird. Alleine der Wunsch, Punkte wie diesen aus der Untersuchung auszuschließen, werfe ein merkwürdiges Licht auf die Regierungsparteien und insbesondere auf die sonst so an parlamentarischer Aufklärung interessierten Grünen, meint Schrangl.