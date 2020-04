Kurz spreche davon, dass am 1. Mai die Geschäfte und Dienstleister wieder öffnen sollen, zeigt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch verärgert.

Weil Kurz "immer wieder" davon spreche, "dass am 1. Mai die Geschäfte und Dienstleister wieder öffnen sollen", zeigen sich die Sozialdemokraten verärgert, wie SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung schreibt. Die Aussagen Kurz' seien nicht nur ein Anschlag auf den 1. Mai als Feiertag, "sondern auch auf die HeldInnen des Alltags, die unser Land derzeit am Laufen halten", so Deutsch.

"Kurz tritt den Feiertag und die Rechte der ArbeitnehmerInnen mit Füßen. Statt bewusster Provokationen sollten Kurz und die Regierung endlich Maßnahmen setzen, damit die Leistungen der vielen ArbeitnehmerInnen, die unsere Gesellschaft gerade am Laufen halten, endlich anerkannt werden. Der steuerfreie Corona-Tausender wäre eine wichtige Unterstützung", so Deutsch.

Man lasse es nicht zu, dass den Arbeitnehmern der 1. Mai genommen würde. "Der Kampf für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne ist wichtiger und aktueller denn je", sagt Deutsch.