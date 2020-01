So brutal wird der Kampf zwischen Nepp und Strache

Ab 23. Jänner ist HC Strache voll im Wien-Wahlkampf -sein einziger Gegner: die FPÖ.

Wie brutal die Schlacht um die ehemaligen Strache-Wähler in Wien werden wird, zeigte sich schon in der abgelaufenen Woche, als Politprofi Gernot Rumpold seinen Widerpart, FP-Landesparteisekretär Michael Stumpf, eiskalt ins offene Messer laufen ließ.

Am Donnerstag postete Stumpfs FPÖ Landstraße stolz, dass der Bezirksparteitag voll "Harmonie und Geschlossenheit" gelaufen sei. Drei der dort gewählten Parteivorstände traten am Freitag zur Strache-Partei über -peinlich für Stumpf.

So richtig spannend wird es ab dem 23. Jänner. Da tritt Heinz-Christian Strache als Gastredner beim DAÖ-Jahresauftakt in den Sofiensälen auf - und steigt wohl voll in den Wahlkampf ein.

Rechtswalzer-Eklat. Tags darauf könnte es am Akademikerball zum großen Knall kommen: Strache könnte in Begleitung von DAÖ-Gründer Karl Baron auftauchen -und dort auf die Phalanx der FPÖ-Spitze von Bundesobmann Norbert Hofer bis zum designierten Wiener Spitzenkandidaten Dominik Nepp treffen. Ein Eklat beim Rechtswalzer in der Hof burg wäre der Stoff, aus dem Rumpolds Wahlkampf-Träume sind.

Wer ist der echte Rechte? Der Wien-Wahlkampf zwischen FPÖ und Strache wird auf eine einzige Frage hinauslaufen: "Wer ist der echte Rechte?" Und das wird wohl ein Wettlauf der Grausigkeiten, wie sich etwa bei der Auswahl des Personals beider Parteien im extrem rechten Eck schon jetzt zeigt. J. Galley